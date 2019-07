Torna "Barbacan produce" con designer, artigiani ed artisti

Domenica 21 luglio si ripete l’appuntamento con Barbacan Produce, il market dedicato a designer, artigiani ed artisti. Dalle 17 alle 22.30, in piazza Barbacan e dintorni si snoderà il percorso tra circa cinquanta espositori provenienti da Trieste, nord Italia, Slovenia e Croazia. Abbigliamento, gioielli contemporanei, ceramiche, stampe artistiche, fotografia sono i settori prevalenti.

Un'offerta di alto livello

La passeggiata a Barbacan Produce sorprende sempre e gli articoli da scoprire sono veramente tanti. Gli espositori sono selezionati con cura per dare al pubblico un’ offerta di alto livello. Ma Barbacan Produce non è solo questo. Sarà presente Fiorificio: chi vorrà potrà comporre una corona o una ghirlanda fresca sotto la guida della compositrice di decorazioni floreali Laura Vaccari.

Alle ore 21 partirà sotto l’arco di Riccardo il tour guidato di Doublin’Trieste ( per informazioni e prenotazioni scrivere a Francesca Pitacco all’ indirizzo info@guideturistichefvg.com. Non mancherà uno spazio assegnato a Fotografia Zero Pixel, il festival fotografico ideato per dar voce e spazio alla fotografia chimica, nota anche come fotografia analogica. Tutte le attività della zona saranno aperte, la scelta gastronomica e non solo è ampissima. Barbacan Produce è un evento coorganizzato dall’ associazione Barbacan Produce e il Comune di Trieste.

www.barbacanproduce.com