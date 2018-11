Dia Days 2018: al Rossetti 8 band in concerto per il Burlo

Appuntamento con la beneficenza a ritmo di rock al Rossetti. Il concerto, realizzato per raccogliere fondi da destinare al reparto di diabetologia dell'Ospedale Burlo Garofolo Trieste, si terrà il 5 novembre dalle 20.30 ed è stato organizzato dall’Insù AGD Sezione di Trieste con il contributo del Comune di Trieste, in collaborazione con E Factory e Remitour.

La serata, presentata da Gerry Zannier e Leonardo Zannier, vedrà sul palco un sacco di artisti locali e non che sensibilmente si prodigano per questa importantissima causa. Si esibiranno Gabry & Monte, Norah & the Happy Pills - Norah Jones Tribute, REWIND, Back to AMY & the beastie tee, Alexia Pillepich, Remitour, The NuVoices Project e 6 Pence - Queen Tribute. Insù AGD Sezione di Trieste si occupa fin dalla sua nascita di bambini e ragazzi affetti da diabete di tipo 1 e delle loro famiglie, collaborando con i medici dell’ Ospedale Burlo Garofolo Trieste ed ha lo scopo di diffondere all'interno delle strutture e delle istituzioni scolastiche e sportive la conoscenza di questa patologia e della sua gestione.

Oltre ai patrocinanti Lions Club Trieste Europa, CRAD e AGD Italia, hanno sostenuto questa iniziativa anche: The Groove Factory, ART Group Graphics, Tecnomedia Trieste, Radio Company Easy, Radio Easy Network, Radio Company, Radio 80, RadioInCorso.it, RDT Radio Station, Farmacia Alla Maddalena, Alma Pallacanestro Trieste, Tnt Pub, A.S.D Accademia Jujitsu Trieste, B&B SOTTO IL VOLTO, Fragola Lilla, appalo.it, Steel Dart, Lorenzo Maestrutti Impresa Edile.

L'ingresso è gratuito ad offerta libera.