Diego Fusaro inaugura al Caffè dei Libri gli "Incontri Radioletterari"

Domenica 17 novembre, alle 18:30 presso il Caffè dei libri in via San Lazzaro 17, il filosofo Diego Fusaro presenterà il suo libro "Il nuovo ordine erotico" dando il via al primo di una serie di incontri RadioLetterari promossi dall'Associazione Culturale Obsidium.

La conversazione partirà dall'opera pittorica presente nel volume, il "Quarto Stato" di Alzek Misheff, e verrà registrata e trasmessa nei giorni successivi da Radio In Corso. L'incontro verrà moderato da Matteo Malagugini (Associazione Culturale Obsidium).

"Grazie alla forza e all'immediatezza rappresentativa dell'arte, che non ha bisogno come la filosofia di centinaia di pagine per esprimersi - ha dichiarato Malagugini - il dipinto di Alzek Misheff che abbiamo la fortuna di veder riprodotto durante l'Aperitivo Radioletterario, come lo stesso Fusaro ha ammesso, racchiude in una immagine tutto il suo libro "Il nuovo ordine erotico". Siamo molto convinti pertanto di ospitare questo incontro che si preannuncia molto stimolante". Sarà quindi un momento di riflessione che viaggerà su due binari differenti fino ad incontrarsi: dall'estetica alle parole; dall'istinto alla riflessione.

L'Aperitivo Radioletterario prevede un buffet e una consumazione inclusa nel prezzo del biglietto (costo 10 euro, acquistabile in loco).

"Il nuovo ordine erotico"

Diego Fusaro presenterà il suo nuovo libro "Il nuovo ordine erotico", una riflettessione sul nuovo ordine amoroso globalizzato e deregolamentato. Per scoprire che il laissez-faire del liberismo economico e di quello sentimentale sono - paradossalmente - due facce della stessa medaglia.

"Alzek Mischeff"

Alzek Misheff (Dupniza, Bulgaria 8 ottobre 1940) è un artista bulgaro, esule che nel 1971 approda in Italia nella città di Trieste, e naturalizzato italiano. Artista visivo e performativo, da molti decenni impegnato sul tema del rapporto tra recupero e rappresentazione figurativa.