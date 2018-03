Disc dog: stage con Fabio Sacco allo Sheepdog Isontino

Due giornate ricche di divertimento allo Sheepdog Isontino. Sabato 14 e domenica 15 aprile sarà infatti presente al centro cinofilo di San Canzian d'Isonzo Fabio Sacco per uno stage di disc dog: gioco, divertimento ma anche tanta tecnica.

Allo stage con il disc dogger di Modena potranno iscriversi dai principianti ai più esperti, per imparare insieme a lui come lanciare i dischi al nostro cane nel modo corretto, per conoscere al meglio questa disciplina tanto appassionante.

Per informazioni visitare la pagina Facebook dello Sheepdog Isontino.