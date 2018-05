Sistiana, apre la stagione 2018 del Cantera

Una nuova identità riunirà sotto di sé, da quest’anno, tutte le realtà che operano nella splendida Baia di Sistiana, nel Golfo di Trieste. Lo anticipa Sergio Fari, Presidente di SRS Servizio Ricreativo di Sistiana Srl, a pochi giorni dall’inaugurazione del Cantera Social Club che, sabato 5 maggio (dalle 23.00 alle 04.00), aprirà la Stagione 2018 con la sua musica “all’altezza del mare”, animata alla consolle da Luca Noale e Giovanni Mans.

«Insieme alla nuova direzione marketing di SRS Servizio Ricreativo di Sistiana Srl – sottolinea Sergio Fari – abbiamo definito un percorso per la valorizzazione della Baia di Sistiana come luogo d'incontro rivolto a molteplici target, che parte dalla creazione della nuova immagine, necessaria a far capire che la gestione dell’offerta turistica, enogastronomica e del divertimento è unica, e prosegue nella definizione di un programma di eventi per diverse tipologie di pubblico».

Si inizia, quindi, sabato prossimo con l’inaugurazione del Cantera per continuare sabato 12 maggio con l’apertura delle spiagge della Caravella e di Castelreggio e del Cohiba Lounge Beach Bar & Bistrot.