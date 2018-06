"C'era una volta summer party": a Grado una serata all'insegna dei ricordi con le migliori hit anni '90

Torna l'atteso "C'era una volta summer party". La location dell'edizione 2018 sarà lo stabilimento Tivoli di Grado: 2000 metri quadri a disposizione con grande area pavimentata per chi ama ballare tacco 12 e splendida sabbia per chi preferisce ballare sulla spiaggia.

Dalle ore 21, sabato 23 giugno, la migliore musica anni '90 mixata dai dj che hanno fatto divertire migliaia di persone.Una serata all'insegna dei ricordi con tutte le migliori hit pop,rock e dance anni '90 !



Saliranno in consolle: Cristiano Romani, Maurizio Bacichi, Master Dee, Tea, Flo', al microfono the voice Mauro Manni. Ospite della serata Alex Bini !

Durante l'evento saranno presenti le telecamere di Videobook. Fotografo ufficiale del C'era una volta Stefano Crevatin.

Costo biglietto d'ingresso 15 euro comprensivo di una consumazione.

In caso di maltempo l'evento sarà spostato a sabato 30 giugno.



Info e tavoli : Christian 333.6910263, Mauro 338.3145441, Tivoli 3385429875

Data l’importanza dell’evento, saranno disponibili dei transfer privati, su chiamata, che partiranno dal parcheggio di via Giacomo Gregori verso il Tivoli e ritorno.

Il servizio sarà a pagamento e prenotabile ai numeri :3314616100 (Renata), 3662603663 (Elena), 3343001518 (Roxi)