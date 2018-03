Pizzeria Ariston: grande riapertura con evento benefico dopo due mesi di chiusura

Riapre il ristorante pizzeria Ariston, dopo più di due mesi di chiusura "forzata", con un "ReOpening Party" in grande stile. L'evento si terrà giovedì 8 marzo dalle 17, con l'occasione sarà possibile fare una donazione a favore della Onlus "Bambini del Danubio". «L'associazione - spiegano gli organizzatori - ha l'obiettivo di permettere l’accesso alle cure mediche di bambini gravemente ammalati appartenenti a famiglie non abbienti, residenti in aree geografiche in cui queste patologie non sono curabili».

Il locale era stato chiuso lo scorso 29 dicembre a causa delle infiltrazioni d'acqua sopraggiunte dopo diverse giornate di maltempo, e l'inconveniente aveva reso inagibile il ristorante poco prima del cenone di Capodanno. I gestori si sono quindi trovati costretti a disdire le prenotazioni e rimborsare i clienti, con un danno economico non indifferente: all'incirca 100mila euro tra evento annullato e spese di risistemazione dei locali.

La messa in sicurezza degli spazi è ora completa e l'Ariston è pronto a riaprire i battenti con un ricco buffet e un brindisi alla nuova stagione e al nuovo anno.