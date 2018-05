Silent Party: musica e colori in Piazza Ponterosso per una nuova "festa silenziosa"

«Piazza Ponterosso è uno spazio vitale nel cuore della città che va vissuto appieno dai giovani e dai bambini e Silent Party è un evento originale e innovativo che promuove divertimento e crea animazione anche per le vicine realtà commerciali che beneficeranno del notevole afflusso di persone» – ha detto l'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi nella conferenza stampa di presentazione della Festa silenziosa di domani sera, alle 21.00, in Piazza Ponterosso, affiancato dall'organizzatore della Happy2gether Simone Lorini. Una serata realizzata in coorganizzazione con il Comune di Trieste Assessorato Coordinamento Eventi

«Questo è un nuovo modo di divertirsi che si sta diffondendo a vista d’occhio e sono state già numerose le città in cui ha riscosso grande successo. Trieste è andata benissimo nelle edizioni precedenti. Questa è la quarta volta che torniamo qui con il brand italiano Silent Party, più motivati che mai. Piazza Ponterosso si animerà con tre differenti ritmi e dj a seconda dei gusti – ha detto Simone Lorini -. Ma soprattutto lo si farà silenziosamente! Infatti la serata sarà animata da centinaia di luci colorate provenienti dalle cuffie indossate da tutti i partecipanti al Silent Party, che a seconda del colore scelto, verde (techno e house), rosso (italiana anni '90, cartoni animati) e blu (pop, reggaetton) potranno selezionare autonomamente il genere musicale preferito per mezzo di uno switch sulla cuffia che si illuminerà così di colori differenti. I tre dj suoneranno ritmi musicali differenti per poter soddisfare ogni orecchio e agli appassionati di musica presenti di scatenarsi».

«Potranno partecipare tutti senza alcuna limitazione – ha spiegato Lorini -. Sarà attiva anche una lista per chi volesse prenotare la cuffia per poterla ricevere a un prezzo agevolato di 8 euro inviando il proprio Whatsapp, con scritto “Nome Cognome Silent Trieste”, al +39 345.7932478. Per il ritiro della cuffia sarà necessario un documento d’identità a titolo di cauzione che dovrà esser in corso di validità e non particolarmente rovinato. Per coloro che si presenteranno in loco senza prenotazione il prezzo della cuffia è di 10 euro».