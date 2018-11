Weekend goloso a Gorizia: arriva "Dolci di frontiera"

Dal 9 novembre al via la manifestazione gastronomica "Dolci di frontiera" che, fino a domenica, farà incontrare a Gorizia i più gustosi e conosciuti prodotti "zuccherini" nel mondo.

Vi aspettano dolci tipici di Austria, Spagna, Francia, Ungheria, Paesi arabi, Brasile, Olanda, Turchia, già presenti a Gusti di frontiera e, ovviamente ampio spazio sarà riservato all'Italia, presente con tutte le regioni.

Nell'evento organizzato da JM Consult nel centro città, non mancherà anche il salato con le tipicità dei singoli paesi in un clima, fra colori, immagini, profumi e sapori che trasporteranno il visitatore in una dimensione magica, esaltata dal piacere della degustazione.