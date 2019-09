Villa Neker apre i cancelli al pubblico

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Culturale (European Heritage Days), il Comando Militare Esercito FVG, nella giornata del 22 settembre 2019, aprirà i suoi cancelli al pubblico che potrà visitare Villa Necker, sede del Comando, dalle 09.00 alle 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30), con accesso da via dell’Università, 2. Una visita a misura di studente, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che vedrà la partecipazione di alcuni studenti universitari quali accompagnatori. I “ciceroni” proporranno ai visitatori l’occasione di conoscere una parte della città solitamente non accessibile e scoprire il suo patrimonio artistico e botanico nella settecentesca villa Necker. L’Università di Trieste e il Comando Militare Esercito FVG, con il supporto e il patrocinio del Unione Italiana Cechi - sezione di Trieste, organizzeranno due visite, alle 10.00 e alle 15.00, espressamente dedicate ai ciechi e ipovedenti. I visitatori potranno stavolta visitare eccezionalmente anche il vasto parco, modifica bonapartista del precedente giardino all’italiana originale. L’evento è gratuito.