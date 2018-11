Donazioni sangue: al via la 55esima giornata provinciale con premiazioni

Alla presenza delle autorità civili, militari e sanitarie del capoluogo provinciale, nella Sala Agorà del Magazzino 1 presso il Molo IV, domenica 18 novembre alle ore 10.00 avrà luogo la 55esima Giornata provinciale del Donatore di Sangue organizzata dall’Associazione Donatori Sangue di Trieste.

In quest’occasione verranno consegnate le onorificenze ai soci donatori per sottolineare pubblicamente l’importanza del prezioso gesto del donare sangue.

Quest’anno le targhe conferite saranno 14, 2 donne e 12 uomini, 23 le stelle dorate, 6 donne e 17 uomini, 31 i distintivi dorati, 6 donne e 25 uomini, 62 le medaglie dorate, 8 donne e 54 uomini, 98 le medaglie d’argento, 19 donne e 79 uomini, 125 le medaglie di bronzo, 36 donne e 89 uomini, 208 i diplomi, 80 donne e 128 uomini.

I diciottenni che hanno donato nel giorno o settimana del compleanno sono 17 mentre 24 sono i giovani che hanno donato entro il mese del 18esimo compleanno.

Qualche dato

Per quanto riguarda la raccolta e le trasfusioni di sangue intero, plasma e piastrine nel DIMT Giuliano Isontino, i dati dei primi 10 mesi del 2018 rispetto all’analogo periodo del 2017, evidenziano un incremento complessivo del 1,9%. Tale incremento è sostenuto principalmente dal sangue intero, ma anche dalla raccolta di plasma che mostra un lieve aumento rispetto al 2017; in calo la raccolta di piastrine da aferesi.

Sul versante della trasfusione dei concentrati eritrocitari, nei primi 10 mesi del 2018 sono state trasfuse 13093 unità vs. 13420 unità nel 2017 (-2,4%). Nei primi 10 mesi del 2018, il saldo unità di sangue intero raccolto vs. concentrati eritrocitari trasfusi risulta NEGATIVO per 470 unità.

-Dall’introduzione del sistema di prenotazione nel marzo 2017 al 30 settembre 2018, il numero di donazioni su prenotazioni è pari a 9200, oltre il 52% di tutte le donazioni effettuate. Attualmente i posti disponibili su prenotazione sono 34 da lunedì al venerdì e 15 il sabato. Siamo convinti che la strada intrapresa con le prenotazioni sia quella giusta e stiamo valutando come procedere anche in base alle opinioni espresse dai donatori- Come dichiarato dal Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata Immunotrasfusionale di Area Vasta Giuliano-Isontina, Dott. Luca Mascaretti.

Da gennaio a settembre sono state effettuate 58 uscite con il bus navetta, mezzo che permette di trasportare 8 persone alla volta dalla sede preventivamente concordata al Centro Trasfusionale. Su 312 aspiranti donatori, 255 sono state le donazioni effettive. -Questo genere di donazione effettuata in gruppo è funzionale da un lato a contrastare le giornate sguarnite di donatori, dall’altro a facilitare e rendere più piacevole la donazione e ci ha permesso-sottolinea il Pres. ADS Ennio Furlani- di limitare le perdite dovute alla sospensione dell’attività di prelievo nel territorio dell’autoemoteca, avvenuta nell’aprile del 2017.