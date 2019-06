"Donne con la testa fra le nuvole", mostra di Fiorella Dipietro

Martedì 2 luglio alle 18 si inaugura al Circolo Fotografico Triestino (Via Zovenzoni 4) la mostra fotografica intitolata “Donne con la testa fra le nuvole” di Fiorella Dipietro, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. Fotografa dall’età di otto anni, Fiorella Dipietro ha iniziato a catturare le immagini con la macchina fotografica del padre. Iscritta dal 2000 al Circolo Fotografico Triestino e dal 2001, per una quindicina d’anni, al Circolo Fotografico Fincantieri Wartsila, ha partecipato a diversi concorsi, ottenendo varie segnalazioni. Questa è la sua settima mostra personale in cui ha fotografato riflessi di donne nelle vetrine di Trieste con… la testa fra le nuvole, in senso figurato e metaforico. Una mostra al femminile, di una donna per le donne: donne che sognano, donne che sorridono, donne che vogliono dimenticare le prigioni del dovere per essere libere di essere come sono. In mezzo alla famiglia, al lavoro, alle amicizie, ai vari rapporti della vita, hanno occhi sempre rivolti verso il cielo, a volte “scoperti” e pieni di luce; a tratti “coperti” di lacrime in un cielo d’inverno con nuvole e rami d’alberi spogli, sempre consapevoli che, prima o poi, torna la primavera. Donne con la testa fra le nuvole nella nostra stupenda città, un po' addormentata, un po' vivace, con questa sua incantevole luce che anche registi di livello internazionale hanno riscoperto. E poi si sa, chi ha la testa fra le nuvole incontra sempre persone che volano. Aperta fino al 31/08/2019 Orari: tutti i martedì di luglio e agosto dalle 18 alle 20 e-mail: cft-trieste@libero.it