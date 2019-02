Due contro tutti, il match d'improvvisazione teatrale a San Giovanni il 16 marzo

Stanchi delle solite serate? Lasciatevi contagiare dalle risate dei Match di Improvvisazione Teatrale. Sabato 16 marzo 2019 alle 20:30 all'interno del 2° Trieste Match® Contest un evento UNICO: due professionisti contro tutti! Daniele Ferrari e Stefania Malaguti si scontreranno contro la squadra di Trieste all’ultima battuta per contendersi i voti e le risate del pubblico.

A San Giovanni alle 19

L'appuntamento è al Teatro di San Giovanni (Via San Cilino 99) con apertura delle casse alle 19:00. Non mancate a questa seconda edizione del Trieste Match Contest, partecipare significa lasciarsi contagiare da emozioni, energia e risate per una serata all’insegna del divertimento. Un’esperienza che potrete dire di aver provato!