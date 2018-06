"E...state con noi", ricco programma di eventi a Duino

E...STATE CON NOI è il nuovo calendario che l'amministrazione comunale di Duino Aurisina ha inteso realizzare per pubblicizzare ed informare di tutti gli eventi che si svolgono sul territorio. E....STATE CON NOI sono e saranno gli eventi promossi dalle numerose associazioni Culturali Sportive e di Volontariato nei mesi di giugno, luglio e agosto, molti dei quali godono del Patrocinio o della Collaborazione dell'Amministrazione comunale di Duino Aurisina.

«La scelta strategica - ha sottolineato il Sindaco Daniela Pallotta che ha scelto anche il nome del "programma degli eventi" - è quella di voler rafforzare la rete tra ente pubblico e mondo associativo, la condivisione di un percorso legato fortemente alla valorizzazione del territorio e delle genti che ci vivono, Duino Aurisina è uno splendido teatro in grado di offrire una scelta variegata di attività ed eventi, per tutti i gusti e per tutte le attività».

« Da parte nostra il sostegno a tutte le realtà che intendono promuovere eventi va oltre alla mera assegnazione di un contributo, oggi con le numerose leggi e impegni che un entità associativa deve conoscere per organizzare un attività è fondamentale che il Comune sia a fianco. Riprendiamo quello che era già in passato uno strumento di promozione e di conoscenza di quello che accade sul nostro territorio - ha ribadito Massimo Romita consigliere delegato alla Cultura Turismo e Sport - la realizzazione del Calendario degli Eventi che il mondo Associativo promuove a Duino Aurisina che nel mese di luglio si intersecheranno con le iniziative promosse direttamente dal Comune di DUino Aurisina nell'Ambito della Rassegna Serate d'Estate Sotto le Stelle».

Molti gli eventi legati allo Sport, a livello locale ma anche con appuntamenti nazionali ed internazionali, appuntamenti culturali e commemorativi di grande significato per il territorio, appuntamenti legati alla valorizzazione del territorio e ai prodotti che il Carso è in grado di offrire, ma anche escursioni su diverse aree di Duino Aurisina. Sono oltre 60 i sodalizi che svolgono regolarmente attività a beneficio della popolazione locale ma anche per i numerosi turisti che nei prossimi mesi continueranno a frequentare il nostro territorio, e a queste vanno aggiunte diverse entità che hanno voluto promuovere a Duino Aurisina eventi inseriti in progetti culturali regionali o nazionali, facendo anche crescere la qualità della proposta generale offerta. Siamo consapevoli che, - concludono i due amministratori - solo facendo rete e supportandosi vicendevolmente oggi si è in grado di poter organizzare eventi e proseguire le attività sportive e culturali a beneficio della comunità.

fino al 3 giugno MOSTRA FILATELICA “I PIPISTRELLI”

Castello di Duino Promosso dal Lions Club Duino Aurisina info 040208120

fino al 30 giugno

MOSTRA STORICA VOCI DI GUERRA IN TEMPO DI PACE

Castello di Duino Promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis info 040208120

fino al 3 giugno

CAMPIONATO EUROPEO SPORTBOAT 2018

Portopiccolo Sistiana - Golfo di Trieste Unico evento internazionale di vela in Italia nel 2018, in Baia di Sistiana villaggio con stand promozionali, casette con prodotti locali e spettacoli culturali. Promosso dal YC Portopiccolo, ASD Diporto Nautico Sistiana - www.dnsistiana.it

fino al 2 giugno

13° TORNEO DI CALCIO GIOVANILE DI SISTIANA

Campo sportivo di Visogliano Promosso dal ADS Sistiana – Sesljan

Dal 02 al 03

GIUGNO 2018 XXII TROFEO PINO ERRIQUEZ

Classi Laser Standard, Laser Radial. Laser 4.7 Baia Sistiana Promosso dalla Pietas Julia

3 giugno dalle 14.00 alla sera 1° MEMORIAL JACK BENVENUTI Campo Sportivo Sokol Promosso dall’Asd Calisthenics Trieste

3 giugno ore 18:30 VISITE GUIDATE GRATUITE PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLE FALESIE DI DUINO IL CARSO A PICCO SUL MARE: IL SENTIERO RILKE Lingua: italiano e inglese Info: Tel. +39 040 299264 - info@marepineta.com

3 giugno - ore 20:30 CORPUS DOMINI E CONCERTO CAPPELLA TERGESTINA Borgo San Mauro

Ore 17:00 processione e a seguire apertura chioschi gastronomici Ore 20:30 concerto Cappella Tergestina

Promosso dalla Parrocchia di San Francesco d'Assisi

dal 8 al 10 giugno

ANNIVERSARIO DEL POETA IGO GRUDEN Aurisina - Paese vecchio 8 giugno:

h 20.30 Recital da parte delle scuole delle poesie di Igo Gruden Mostra e premiazioni extempore e concorso fotografico sul tema Igo Gruden 9 giugno:

h 20.30 concerto delle canzoni di Igo Gruden con il coro Petpedi e il coro femminile giovanile e a seguire un recital di Miranda Zakaria, gruppo musicale presenterà un CD delle canzoni di Igo Gruden 10 giugno:

h 10.00 marcia da Slivia a S.Croce. Nel pomeriggio sul campo Sokol concerto della Società bandistica - Godbeno društvo "Nabrežina"

Promosso dal SKD Igo Gruden con la collaborazione della scuola primaria Šček di Aurisina, scuola di primo grado Igo Gruden, ASD Soko, Società bandistica - Godbeno društvo "Nabrežina", Jus Nabresina Gemeinde, Associazione Genitori degli alunni della Scuola Primaria V.Šček di Aurisina - skd@igogruden.org

9 giugno

TROFEO "45° PARALLELO" ZONA

Regata di Circolo libera

VILLAGGIO DEL PESCATORE Promossa da Società Nautica Duino 45N ASD

9 giugno

REGATA SOCIALE

BAIA

Promosso dal YC CUPA

Dal 9 al 10 giugno

PORTOPICCOLO CLASSIC TROFEO ITAS ASSICURAZIONI

Vel d’epoca

Promossa da YC PORTO PICCOLO ASD DIPORTO NAUTICO SISTIANA

dal 9 al 10 giugno

WEEK END DI SPORT E SOLIDARIETA'

II° TROFEO CONAD SUPERSTORE

Campo Sokol di Aurisina e Conad Superstore Duino

Programma:

9 giugno: Torneo di Beach Volley 3vs3 e Torneo di Street Basket 3vs3

10 giugno: 2° Trofeo Conad Superstore Duino e 2° Family & Dog run - Promosso da Conad Superstore Duino e SD Gruppo Generali Trieste - www.asdgeneralitrieste.it - sportiva_generali_trieste@generali.com

Dal 9 al 10 giugno

WEEK END DEI LEONI

Villaggio del Pescatore

Anche quest'anno, per due giorni il Villaggio di Pescatore è pronto ad ospitare sportivi di ogni tipo! 1 torneo misto uomo/donna – 7 sport: calcio, volley, tennis, basket, canottaggio, tiro alla fune e corsa coi sacchi. Promosso dalla Polisportiva San Marco info@polisportivasanmarco.it

10 GIUGNO ore 9.30 ESCURSIONE + SPETTACOLO

Trincee del sentiero di Punta Bratina Quota 28

Ritrovo ore 9.30 alla Chiesa di San Giovanni in Tuba, escursione guidata dal Gruppo speleologico Flondar ore 11.00 Spettacolo itinerante “AD UN PASSO”

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà alle 11.00 all’interno della Biblioteca del Villaggio del Pescatore Promosso dall’Associazione Molino Rosenkranz

10 giugno

BALLO OTTOCENTESCO

Castello di Duino

Promosso dal Castello di Duino info 040208120

10 giugno

COPPA BAIA DI SISTIANA - CLASSE OPTIMIST

Sistiana Mare

Promosso dall'Asd Sistiana89

15 e 16 giugno

MARE e VITOVSKA

Castello di Duino

Appuntamento annuale con il vitigno autoctono più celebre del Carso triestino, goriziano e sloveno, organizzato dall’Associazione dei Viticoltori del Carso-Kras in collaborazione con i ristoranti della zona, nella suggestiva location del Castello di Duino. Promosso dall' Associazione Viticoltori del Carso Drštvo Vinogradnikov iz Krasa - www.mareevitovska.eu - info@carsovinokras.it

16 Giugno ore 11.00

CONCERTO MUSICALE GIOVANI MUSICISTI

Castello di Duino

In Sala Cavalieri di giovani musicisti partecipanti al festival IMFA ( www.luther.edu/imfa) - Il repertorio proposto attinge dalla grande letteratura cameristica per pianoforte, archi e voce tra XVIII e XX secolo. Autori quali Mozart, Schubert, Beethoven MendelssohnSchumann, Brahms Info Castello di DUino 040208120

16 giugno ore 20:30

XXIII EDIZIONE DELLA RASSEGNA CORALE NOTE D’ESTATE

Basilica di San Giovanni in Tuba

Presenza del coro Città di Trieste e Coro Amici della Montagna di Origgio (Varese). Promosso dall' Associazione Corale R.M. Rilke - cororilke@libero.it

17 giugno

GARA DI PESCA DA NATANTE - CAMPIONATO DELLE FALESIE

Golfo di Trieste

17 giugno - ore 9:00

TROFEO EPPINGER - MEMORIAL ROBERTO MOIMAS - CAMPIONATO REGIONLE MTB

Monte Kohišče

Promosso da ASD Cycling Team Friuli

17 giugno - ore 18:30

VISITE GUIDATE GRATUITE PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLE FALESIE DI DUINO

DALLE FALESIE ALLE SPIAGGE, ATTRAVERSO IL BOSCO DELLA CERNIZZA

Lingua: italiano e inglese Info: Tel. +39 040 299264 - info@marepineta.com

23 giugno ore 11.00

CONCERTO MUSICALE GIOVANI MUSICISTI

Castello di Duino

In Sala Cavalieri di giovani musicisti partecipanti al festival IMFA ( www.luther.edu/imfa) - Il repertorio proposto attinge dalla grande letteratura cameristica per pianoforte, archi e voce tra XVIII e XX secolo. Autori quali Mozart, Schubert, Beethoven MendelssohnSchumann, Brahms Info Castello di DUino 040208120

23 giugno

27 REGATA NOTTURNA

REGATA DI ALTURA VALIDA 2° prova delle Falesie

Promosso dallo YC CUPA

Dal 23 al 24 giugno

33° MEMORIAL ALEX MOCCIA

2^ SELEZIONE ZONALE CAMPIONATO NAZIONALE COPPA PRESIDENTE

COPPA CADETTI COPPA PRIMAVELA

BAIA DI SISTIANA

Promosso dalla Pietas Julia

dal 27 al 30 giugno

32° AURISINA CUP - TORNEO DI CALCIO - TROFEO ANDREA MIORIN

Campo Sportivo di Visogliano

Promosso dal Gruppo Culturale e Sportivo Ajser2000

dal 29al 30 giugno

SISTIANA ISOLA SISTIANA

VELEGGIATA

Promossa da Asd Diporto Nautico Sistiana

30 giugno - ore 20:30

SERATA CON PAOLO VENIER AREA

Borgo San Mauro

Promosso dalla Parrocchia di San Francesco d'Assisi

30 giugno ore 11.00

CONCERTO MUSICALE GIOVANI MUSICISTI

Castello di Duino

In Sala Cavalieri di giovani musicisti partecipanti al festival IMFA (www.luther.edu/imfa) Info Castello di DUino 040208120