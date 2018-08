earth beat movement + kwalaman dj set

Il Lunatico Festival per ferragosto propone i ritmi in levare e reggae di una tra le band più interessanti della scena italiana, Earth Beat Movement!!!

Band toscana nata nel 2012 con una predilezione per la musica Reggae in gnerale, sono caratterizzati anche da sonorità Hip-Hop.

Hanno all'attivo già tre album, Right Road, 70BPM e Be Stronger, usciti rispettivamente nel 2015, 2016 e 2017.

Composti tracce sia in Inglese che in Italiano, racchiudono sonorità miscelate, partendo dal più classico Reggae e passando dal Dub, Hip-Hop per poi arrivare alla Dancehall!

Il concerto inizierà alle 19.00 con una selezione musicale di Kwalaman DJ Set, che ci accompagnerà anche al termine della serata!!

Al Parco di San Giovanni di Trieste! Ingresso libero!!!