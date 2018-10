"Easy, un viaggio facile facile", proiezione gratuita del film alla presenza del regista e dello psichiatra Peppe Dell'Acqua

"Isidoro, detto Easy, è un ex-pilota di successo di go-kart che ha dovuto lasciare le gare a causa dell'eccessivo peso accumulato, e che ora vive con la madre, trascorrendo le sue giornate tra la televisione, i videogiochi e il cibo, in uno stato di depressione cronica. Un giorno, l'astuto fratello Filo, imprenditore edile, gli chiede un favore: deve trasportare una bara con il corpo di un muratore ucraino morto in un suo cantiere fino al confine con l'Ungheria. Filo sceglie proprio suo fratello, nonostante la sua catatonia, perché pensa che sia l'unico a poter guidare il carro funebre abbastanza veloce da far giungere la salma in patria prima che possano essere svolte indagini atte a incriminarlo; inoltre il suo piano prevede che, una volta giunto al confine, convinca Easy a proseguire fino al villaggio di provenienza del defunto, nei Carpazi. Easy inizia così il suo viaggio, costellato di disavventure dovute principalmente all'intontimento causatogli dagli psicofarmaci che assume".

Afasop-NoiInsieme, la onlus che riunisce a Trieste i familiari di persone con sofferenza psichica, organizza la proiezione del film. Saranno presenti in sala il regista Andrea Magnani e lo psichiatra Peppe Dell'Acqua, per un dibattito che coinvolgerà i presenti in sala.

L'iniziativa, gratuita e organizzata con la collaborazione del Cineforum Campi Elisi 2000, si terrà lunedì 8 ottobre, alle 20, presso la parrocchia Madonna del mare, all'interno della sala di via Don Sturzo 4 (Piazzale Rosmini).