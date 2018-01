“Ed è subito Carnevale”, mostra personale del pittore Lodovico Zabotto

Inaugurata alla Trattoria da Gigi in via di Servola 117 una mostra di opere del noto pittore, fotografo e cineamatore Lodovico Zabotto sul tema del Carnevale. Zabotto è presente con una serie di quadri (14 in tutto) dal titolo "Ed è subito Carnevale". La personale sarà visibile fino al 14 febbraio durante l'orario di apertura del locale.

Pittore, scultore, grafico e mosaicista, Zabotto ha studiato pittura e disegno con Alice Psacaropulo e con il M° Riccardo Tosti, è attivo dal 1966 e le sue opere si trovano in Austria, Slovenia, Honduras, Australia e Stati Uniti. Espone con continuità in numerose mostre personali a Trieste e in regione, in varie collettive e concorsi pittorici con successo. Regista e videomatore premiato con numerosi riconiscimenti, il suo nome figura tra gli artisti che hanno realizzato un murales a Bordano, il paese delle Farfalle.

Lodovico Zabotto artista poliedrico, opera a Trieste svariando con molta facilità in tutte le arti figurative, passando dalla tavolozza alla macchina fotografica e alla cinepresa. Nato a Eraclea in provincia di Venezia, ha studiato pittura e disegno con Alice Psacaropulo e in seguito con il maestro Riccardo Tosti. E' attivo dal 1966 nell'ambito regionale e nazionale. Passa dalla raffigurazione alla tecnica della graniglia marmorea, per proseguire nell'ultimo periodo con nuove sperimentazioni innovative. Tra le principali rassegne da segnalare: Trieste Galleria Bernini, Sala Comunale d'Arte Barisi, Al Tribbio, Le Caveau, Cartesius, Palazzo Costanzi, Sofianopulo, Albo Pretorio, Udine Palazzo Torrioni, Venezia Scoletta di San Zaccaria, Palazzo Patriarcale, Ex scuola dei Lanieri.