Edoardo Bennato arriva al Rossetti con il "Pinocchio & Company tour"

Edoardo Bennato apre il tour 2018 a Trieste, precisamente al Rossetti, dopo il sold out dello scorso autunno. Sarà domani alle 21 l'esordio del “PINOCCHIO & COMPANY TOUR 2018”, che parte dal nuovo singolo “Mastro Geppetto” e continua tra i brani storici del rocker. On stage la formazione ormai consolidate composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Roberto Perrone (batteria), Arduino Lopez (basso).

Il tour

E a completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo, formatosi a Napoli nel 2002. Quasi tre ore di musica, video ed interazione con il pubblico a rendere il concerto di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale. Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

Il tour inizierà i primi giorni di novembre per terminare a metà dicembre, coinvolgendo molte città italiane. La produzione artistica del tour è curata da New Step, in collaborazione con Dimensione Eventi e Ventidieci.

Edoardo Bennato visto da Andrea Scanzi

"Edoardo Bennato è un artista splendidamente atipico. Sempre lo è stato e sempre lo sarà. L’unico in Italia, con Ivan Graziani, a saper coniugare ad alti livelli – sul serio - rock e cantautorato. E uno dei pochi, anzi pochissimi, a dire cose forti usando l’ironia. Bennato ama ricordare come il suo amico Fabrizio De André gli consigliasse di scrivere canzoni solo quando avvertiva l’urgenza autentica di dire qualcosa: in caso contrario era meglio, molto meglio stare zitti. Per questo, probabilmente, ha aspettato più di cinque anni per incidere un nuovo disco di inediti. In questo «Pronti a salpare» c’è tutto Bennato, battitore così libero da scontrarsi sistematicamente con quelli che chiama anche qui «padrini e padroni dell’industria del disco»".