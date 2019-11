"El rumor del vento", la commedia in dialetto al teatro Pellico di via Ananian

Terzo appuntamento in Cartellone per la “35esima stagione del teatro in dialetto triestino" organizzata e promossa da L’Armonia – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine (affiliata F.I.T.A. – F.I.T.A.-U.I.L.T. FVG). Venerdì 15 e sabato 16 novembre alle ore 20.30 e domenica 17 novembre 2019 alle 16.30 al Teatro Silvio Pellico di via Ananian a Trieste ci sarà il primo turno di replica dove il Gruppo Teatrale Amici di San Giovanni (F.I.T.A.) metterà in scena la commedia "El rumor del vento"di Bertina Lange, regia di Giuliano Zannier.

La trama

Lo scioglimento dei ghiacci, uno tsunami, una pioggia torrenziale, che cos’è che spinge una famiglia intera a salire in cima al Monte Cocusso, a rinchiudersi in una moderna Arca e ad affrontare un viaggio di cui non si conosce né la destinazione né la durata? Gli otto personaggi (+ uno) lo scopriranno presto e tutto si svolgerà come previsto dal “Disegno” finché il vento non spazzerà tutte le nuvole e il sole tornerà a splendere.

Gli attori

Gli interpreti di questa commedia sono: Roberto Eramo, Cristina Silizio, Sara Dolce, Kilian Babuder, Asia del Core, Ruggero Zannier, Delia Perugino, Lamberto Bonanno e Roberto Vidach, Scene e costumi di Giuliana Artico. Effetti sonori di Maurizio Bressan. Regia di Giuliano Zannier.

Il Gruppo Amici di San Giovanni (F.I.T.A.) andrà in scena al Teatro Silvio Pellico di via Ananian i giorni 15-16-17 e 22-23-24 novembre 2019, venerdì e sabato alle ore 20.30 e domenica alle ore 16.30 (ampio parcheggio fino ad esaurimento posti). Prevendita biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dello spettacolo (040 393478) e al Ticketpoint di corso Italia 6/c (1° piano). La “35esima stagione del teatro in dialetto triestino" si svolge con il Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, ed è inserita nel Progetto L’Armonia Teatro Amatoriale finanziato con fondi regionali dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG.