"El zogo del cocal": presentazione della versione triestina del noto gioco da tavola

Verrà presentato mercoledì 24 gennaio 2018 all'Enaip Fvg di Trieste "El Zogo del cocal", un'originale versione del Gioco dell'oca ideata dagli allievi del corso "Tecniche di grafica multimediale".



Il corso, finanziato dal progetto Pipol, si è svolto nella sede Enaip di Trieste da febbraio a giugno 2017 e ha visto la partecipazione di tredici ragazzi, che al termine del loro percorso di formazione hanno progettato e poi realizzato il gioco da tavola in tutte le sue componenti: disegni, logo, scatola, tabellone, carte e istruzioni per giocare.



Scritto sia in triestino che in italiano, "El Zogo del cocal" è un modo divertente per scoprire le bellezze della città di Trieste, i suoi luoghi tipici e il suo dialetto.

La presentazione del lavoro si terrà nell'aula magna dell'Enaip di Trieste alle ore 10.00.