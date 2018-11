Elisa regala concerto dove sono nati i "tramonti a nord est"

Elisa incanta il pubblico di "casa", dopo molti anni un piccolo live di 45 minuti a Ronchi del Legionari. Come dichiara ANSA, la cantante origunaria di Monfalcone, con 22 anni di sfolgorante carriera alle spalle, ha inaugurato il torneo di "curling bisiac", evento di punta della tradizione sportiva locale. Conosciuta anche all'estero, Elisa si è sempre dichiarata vicina alle proprie radici e alla propria terra d'origine, da cui è nato il successo di Sanremo 2001 "Luce e tramonti a nord est", ed è riuscita a trovare un momento libero per esibirsi davanti al pubblico degli esordi. Un "evento raro", confessa all'ANSA, "L'ultima volta che ho cantato per gli amici in piazza è stato diversi anni fa", aggiungendo che "è sempre più difficile costruire, perché per i locali ospitare la musica live di chi deve fare gavetta è costoso e difficile. Ci dovrebbero essere agevolazioni per i gestori".