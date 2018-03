Emma, a Jesolo la data zero del nuovo tour

Dopo le date zero dei Capitani Coraggiosi Baglioni e Morandi, di Elisa e i recenti concerti sold out di Ligabue, Biagio Antonacci, Nek, Max Renga e nuovamente dell’eterno Gianni Morandi, le grandi star della musica italiana scelgono ancora una volta la Città di Jesolo e il suo Palazzo del Turismo quale teatro ideale per i loro tour. Il prossimo lunedì 14 maggio sarà la volta della meravigliosa Emma, inaugurare il suo nuovo viaggio musicale da Jesolo, con quello che si annuncia come un grande concerto live. La data zero del nuovo “Essere Qui tour 2018” di Emma che toccherà i palazzetti delle principali città italiane, è organizzata da F&P Group e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. I biglietti per questo nuovo importante appuntamento a Jesolo saranno in vendita on line su Ticketone a partire dalle 16.00 di oggi, mercoledì 7 marzo, e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11.00 di lunedì 12 marzo. Tutte le informazioni, i prezzi e l’elenco dei punti vendita su www.azalea.it .

«Siamo felicissimi e onorati di accogliere qui a Jesolo Emma Marrone, cantante italiana di grande successo e bravura - ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia - ulteriore conferma della scelta vincente fatta da Jesolo, di ospitare in città importanti nomi della musica che contribuiscono ad elevare il nome e il prestigio della nostra località».

«Un altro importante nome della musica che si aggiunge al lungo elenco di artisti che sono passati e passeranno per la nostra città - ha poi aggiunto l’assessore al Turismo, Flavia Pastò - Con questo ulteriore appuntamento Jesolo si conferma sempre più come una vera capitale dei concerti e della grande musica».

È in rotazione radiofonica su tutti i principali network nazionali da venerdì 2 marzo la canzone “Effetto Domino”, il nuovo singolo estratto da “Essere qui” (Universal Music), album d’inediti pubblicato lo scorso 26 gennaio e già certificato Disco d’Oro. “Effetto Domino” è un brano che parla di sesso, raccontandolo al massimo della sua accezione positiva e con un filo di ironia ed è accompagnato da un video, del nuovo singolo è stato tratto anche un video, diretto da Paolo Stella e Alex Grazioli, che in pochi giorni ha totalizzato 400 mila visualizzazioni su Youtube.

A oltre due anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Adesso”, Emma torna più evoluta, matura e consapevole con un disco che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale, che definisce appieno la sua attuale personalità. “Essere qui” è un disco di undici tracce che mostra una femminilità concreta, carnale e ottimista. Senza però perdere il senso della realtà. Il disco è stato suonato da grandi musicisti come Paul Turner, Enrico “Ninja” Matta, Lorenzo Poli, Luca Mattioni, Adriano Viterbini e Andrea Rigonat e mixato e registrato presso le Officine Meccaniche di Milano da Matt Howe. Inoltre autori di notevole personalità come Davide Petrella, Davide Simonetta, Gianni Pollex e Federica Abbate hanno per la prima volta lavorato insieme ad Emma, aggiungendosi a quelli che l’hanno accompagnata in tutti questi anni di carriera: Roberto Casalino, Roberto Angelini, Giuliano Sangiorgi, Dario Faini e Nicco Verrienti fino ad Amara, Giovanni Caccamo, Giulia Anania, Alessandra “Naskà” Merola, Gigi Canu, Alessandra Flora e Fabio Gargiulo. Emma è anche autrice della canzone “Sorrido lo stesso”.

Il successo di Emma (all’anagrafe Emmanulea Marrone) esplode tra il 2009 e il 2010, quando l’artista ottiene la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, firmando successivamente un contratto con l'etichetta discografica Universal Music Group. L’artista ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano “Arriverà”, e nel 2012 con il brano “Non è l'inferno”, vincitore di quell'edizione. Nel 2014 è stata scelta, come rappresentante dell'Italia, all'Eurovision Song Contest 2014 con il brano “La mia città”. Nel corso della sua carriera ha ricevuto, inoltre, diversi altri riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, due MTV Italia Awards, un TeleRatto e 10 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album e singoli, premiati come dischi d'oro, di platino e multiplatino.

Fra i prossimi eventi al Palazzo del Turismo di Jesolo troviamo lo straordinario concerto del Premio Nobel e autentica leggenda della musica mondiale Bob Dylan, in programma il prossimo 26 aprile. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it