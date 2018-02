Viaggio nella cucina del territorio con gli allievi dell'Enaip Fvg: degustazioni ad Arta Terme

Venerdì 23 febbraio 2018 ad Arta Terme si terrà l'evento conclusivo del corso "Tecniche di cucina del territorio" organizzato da Enaip Fvg per le persone iscritte al programma regionale Pipol (Piano Integrato di politiche per l’Occupazione e il Lavoro).

Il corso si è svolto nella sede dell'ex Albergo Savoia di Arta Terme e, nell'arco di 400 ore tra lezioni, laboratorio e stage, ha permesso agli allievi di acquisire le tecniche per operare con autonomia e professionalità nella preparazione di materie prime, semilavorati e piatti completi valorizzando le ricette tipiche della cucina regionale.

A conclusione del percorso formativo, venerdì alle ore 12.00 gli allievi e i docenti presenteranno il proprio lavoro nella bellissima cornice di Palazzi Grassi ex Albergo Savoia, guidando il pubblico in una degustazione di alcuni dei piatti realizzati.