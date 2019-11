40 anni di EnAIP FVG, al Miela due giorni di festa con Lorenzo Baglioni ed Enrico Bertolino

Giovedì 21 e venerdì 22 novembre EnAIP FVG festeggia 40 anni di attività con due giornate dedicate allo ”spettacolo della formazione” che si terranno a Trieste al Teatro Miela. Ospite della prima giornata - dedicata ai più giovani - sarà Lorenzo Baglioni, il cantante professore fiorentino, i cui video su YouTube totalizzano più di 45 milioni di visualizzazioni e che nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Il Congiuntivo". L’atteso ospite della seconda giornata, dedicata al mondo delle imprese, sarà Enrico Bertolino, comico e conduttore, ma anche (e in questa veste lo vedremo) eccellente formatore che terrà una lezione spettacolo sulla competitività aziendale e la formazione manageriale.

Ambedue gli eventi inizieranno alle ore 17.00 e saranno introdotti dalla presidente di EnAIP FVG Erica Mastrociani e dalla direttrice generale di EnAIP FVG Paola Stuparich. A seguire ci saranno, nella prima giornata, gli interventi dell’Assessore regionale al lavoro e formazione Alessia Rosolen in rappresentanza delle istituzioni e di alcuni ex allievi dell’ente, mentre nella seconda, oltre ad Alessia Rosolen, ci saranno Marta Vendramin, Responsabile Personale Electrolux Italia, Pino Rosati, Vice Presidente della Cooperativa Sociale Lister, Carlo Piemonte, Direttore del Cluster Arredo e Sistema Casa FVG.

I numeri

I 40 anni di EnAIP FVG rappresentano un momento importante per un ente che ha raggiunto traguardi considerevoli: una solida agenzia formativa riconosciuta in Regione, nel Paese e in Europa, con 6 sedi operative in FVG. Solo nell’ultimo anno formativo ha erogato più di 1.700 corsi per circa 20.000 allievi, giovani e adulti. Ad oggi in EnAIP FVG lavorano 150 professionisti della formazione e sono 1.100 i collaboratori esterni coinvolti nei progetti formativi e più di 500 le aziende del territorio che ospitano gli allievi degli stage.

Secondo Paola Stuparich, direttrice dell’Ente: ”Possiamo dire di aver fatto molto insieme durante i nostri primi 40 anni, consentendo a migliaia di persone, imprese, organizzazioni di realizzare il loro pieno potenziale. Ma ciò che più conta ora è quello che faremo dopo. Su quest’aspetto ci interrogheremo nella serie di eventi che abbiamo pensato per celebrare quest’anniversario. Con l’ambizione di consolidare e accrescere una cultura del fare formazione coerente con i valori e le visioni delle ACLI”. Ci si può iscrivere agli eventi gratuiti inviando una mail a: eventi@enaip.fvg.it