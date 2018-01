“Grado Isola del Natale”: al Porto Mandracchio arrivano le Varvuole

Le streghe di mare sono pronte per spaventare tutti i bambini: brutte da far paura i demoni, con denti di rame appuntiti, capelli di fil di ferro e occhi lucidi come da tradizione sbarcheranno al calar del sole della vigilia dell’Epifania per rapire i bambini cattivi.

Quest’anno il tradizionale appuntamento si arricchisce di alcune novità. Innanzitutto, si comincia avvisando la popolazione del loro arrivo già il giorno prima, ovvero oggi, giovedì 4 gennaio in cui l’associazione Grado Teatro, attraverso la voce di Tullio Svettini e Isabella Polo, farà immergere gli spettatori nelle storie e leggende gradesi con lo spettacolo "Aspettando le Varvuole: strighissi", tratto dall’omonimo libro di Giovanni Marchesan Stiata presso l'Auditorium Biagio Marin alle ore 18.00.

Lo spettacolo verrà accompagnato dall’arpa di Ester Tomba e si terrà in collaborazione con l’associazione Paquita Dance Ballet.

Venerdì 5 gennaio, prima del tradizionale arrivo delle streghe previsto dopo il tramonto nel Porto Mandracchio, già dal mattino la cittadina si animerà a partire dalla ore 11 con l’apertura dei Chioschi in Piazza Biagio Marin mentre i ristoranti proporranno un menu a tema.

Alle ore 15.30 al via l’intrattenimento per bambini con racconti, leggende e offerta di panettone e cioccolato caldo nel centro storico in contrada Saviàl a cura del Gruppo Associazioni per Grado, in attesa dello spettacolo itinerante che inizierà alle ore 16.30, in cui lo Zef, il banditore e le popolane anticipano l’arrivo delle Varvuole con un corteo che arriva direttamente in Porto in cui sbarcheranno alle ore 17.15 per poi dirigersi attraverso Viale Europa Unita in Piazza Biagio Marin e in diga.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Grado con la collaborazione di Grado Voga, Avenal danza, la Banda Civica, La Signora delle Fiabe e Paquita Dance Ballet.

Le Varvuole saranno il clou di un lungo weekend di iniziative che chiude il mese di eventi della manifestazione “Grado Isola del Natale”, che si concluderà domenica 7 gennaio con la Festa della Solidarietà a cura delle associazioni Sogit e Admo alle ore 17.30 in Auditorium Biagio Marin. Ancora per questi giorni sarà possibile pattinare sul ghiaccio in riva al mare nella suggestiva pista in diga Nazario Sauro, visitare la rassegna dei presepi in centro storico, al Cinema Cristallo, al Palacongressi e al Parco delle Rose nonché per tutti i bambini entrare nel magico mondo della Casa di Babbo Natale allestita in Casa della Musica in piazza Biagio Marin, il tutto usufruendo ancora dei parcheggi gratuiti ad esclusione della zona rossa del porto.

