Escape Room da record al Caffè Rossetti

E' stata un'Escape Room da record, quella che si è tenuta ieri, 31 luglio, al Caffè Rossetti! Ben 146 i partecipanti si sono sfidati per riuscire a scappare dalla famosa "stanza" e che sono riusciti a dar vita all'esperienza escape con il numero più alto di giocatori d'Italia. Una trama simpatica , enigmi stimolanti ben studiati a tema cocktail e un'ora di tempo sono stati gli ingredienti per una serata davvero frizzante.

A guidare il gioco un uomo mascherato che ha interagito con i giocatori per tutta la durata dell'Escape aiutato dai suoi scagnozzi, personaggi anch'essi mascherati ,che avevano il compito di far rispettare le regole e localizzare i vincitori. Enigma dopo enigma, dieci in tutto, al termine del gioco solo 10 persone sono riuscite ad impossessarsi della famosa fiala, il premio per i "cervelli più veloci" , che ha permesso loro di accedere al tesoro nascosto nella cassa chiusa da un misterioso luchetto.



Qualche pecca da segnalare: la disposizione dei giocatori non era adeguata alla modalità del gioco. In molti, pur avendo terminato e risolto l'enigma, non sono riusciti a farsi notare dagli scagnozzi. Oltre a questo aspetto, i giocatori si sono trovati a dover sopravvivere non solo al gioco. ma anche al caldo: "L'idea ci è piaciuta molto ma faceva davvero troppo caldo" ci ha confessato Natasha, iscrittasi con un gruppo di amiche. "Sarebbe bello riproporlo in un luogo più fresco, magari con più scagnozzi."

Il problema è stato imemdiatamente rilevato anche dagli organizzatori che hanno specificato al termine dell'Apertivescape che "il sistema di climatizzazione era acceso ma con il caldo esterno di questi giorni e il pienone di gente non ce l'ha fatta proprio".

Tutto sommato per essere stata la prima volta è stato un successone. L'idea è piaciuta e le persone sono tornate a casa col sorriso. Il prossimo appuntamento? L'XHStudio vi aspetta a settembre con il Cinemaescape!

