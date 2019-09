Esperienza in mountain bike, eventi gratuiti

Per chi vuole avvicinarsi all'arte della Mountain-Bike con consapevolezza, ci sono due appuntamenti completamente gratuiti da non perdere, organizzati dall'A. S. D. 360MTB, con sede operativa in Salita al Monbeu snc.

Sabato 14 settembre per ragazzi e bambini dai 18 mesi in poi, si terrà presso la sede l'Open day, che si svilupperà in prove divise per fasce d'età, seguite da istruttori federali. Le prove si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 10:00 per i bambini dai 7 ai 9 anni, dalle ore 10:30 alle ore11:30 per quelli dai 10 ai 12 anni, dalle ore 12:00 alle 13:00 per i ragazzi dai 13 anni in poi ed infine dalle ore 14:00 per i bambini dai 18 mesi in su. Per recuperare le energie ci saranno in funzione i chioschi con griglia. Per partecipare bisogna registrarsi sul sito www.360mtb.org.

Domenica 15 settembre dalle ore 10:00 in Piazzale dell'Obelisco (Opicina), i bambini potranno inoltre provare un percorso con segnaletica orizzontale e verticale. In questo modo impareranno alcune norme e segnali del codice della strada utilizzando ognuno la bicicletta propria. Le iscrizioni si effettueranno in loco dalle ore 9:45.

La 360MTB è stata creata da amanti della Mountain Bike e della natura per vivere la bici in fuori strada a 360 gradi ed ha come scopo promuovere uno sport sconosciuto a molti e che risulta ancora marginale come pratica nel nostro territorio. Per eventuali ulteriori informazioni visitare il sito www.360mtb.org oppure scrivere una mail all'indirizzo info@360mtb.org.