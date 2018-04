Lunedì 23 aprile, 17.30

Esperienze in 50 anni di attività speleologica” con Franco Gherlizza

Piazza della libertà, 8 (all’interno della stazione ferroviaria), Trieste



Nell’ambito della mostra e ciclo di conferenze “Misteri e meraviglie del carso” (nello spazio Trieste Città della conoscenza, in stazione ferroviaria, alle 17.30) si terrà l’intervento Franco Gherlizza, speleologo esperto e appassionato divulgatore di storia, natura e letteratura che riguardano la “geografia del vuoto”, ovvero il mondo sotterraneo, si concentra proprio sulle grotte del Carso.



L’intervento di Gherlizza sarà una sorta di escursione virtuale nel mondo delle grotte, per incontrare e conoscere situazioni, personaggi e luoghi che hanno contribuito alla storia della speleologia triestina. Una tranquilla e amichevole passeggiata tra esplorazioni e maldobrie dove, al centro di tutto, c'è lo speleologo con i suoi pregi e i suoi difetti.



Il seminario fa parte del ciclo abbinato alla mostra fotografica "Misteri e meraviglie del Carso", visitabile nello spazio Trieste Città della Conoscenza (promosso dal Comune di Trieste). Mostra e seminari sono aperti a tutti e gratuiti.



Immagine di Samuele Gilardi

(Flickr: https://tinyurl.com/ycqre4vh, licenza CC BY-NC-ND 2.0)