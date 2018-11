“Esterno/Giorno” in trasferta in Carnia sul set di "Menocchio"

Domenica 18 novembre Esterno/Giorno porta il pubblico tra gli stavoli di Orias in Val Pesarina - il villaggio di “Menocchio” del film di Alberto Fasulo, in sala in questi giorni e distribuito dalla friulana Tucker Film. Com’è stato possibile riportare a fine 1500 queste costruzioni rurali tipiche della Carnia? Quali e come sono state eseguite le trasformazioni scenografiche? Quanto importante è stato il set per far immergere attori e comparse nello spirito del tempo? Per scoprire tutto ciò, il critico cinematografico Beatrice Fiorentino assieme allo scenografo del film Anton Špacapan Vončina e la sua assistente Tiziana De Mario, racconteranno curiosità, aneddoti e retroscena legati alle riprese, passeggiando in un ambiente davvero unico e poco conosciuto.

L’iniziativa fa parte del programma di passeggiate cinematografiche di “Esterno/Giorno” proposte dalla Casa del Cinema di Trieste sulle location dei film girati nella nostra regione per valorizzare tutto l'enorme patrimonio paesaggistico e creativo del Friuli Venezia Giulia. La partenza è prevista da Piazza Oberdan a Trieste, con ritrovo alle 8.15, ad un costo di € 25,00, con rientro previsto per il tardo pomeriggio.

Per chi arriva autonomamente il ritrovo è a Prato Carnico (UD), i luoghi verranno raggiunti a piedi.

Il numero dei posti è limitato e la prenotazione è obbligatoria per tutti. Per chi volesse raggiungere autonomamente la val Pesarina infatti e partecipare alla passeggiata che partirà alle ore 11.30, il costo è di € 10,00, anche in questo caso serve prenotarsi. In entrambi i casi, è incluso nel prezzo anche la visita guidata al Museo dell’Orologeria di Pesariis.

Per informazioni ed iscrizioni: 339 4535962 esternogiornots@gmail.com facebook.com/esternogiorno.it