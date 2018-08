Esterno/Giorno: torna il tour serale dedicato a La Porta Rossa

Dopo il successo delle passeggiate serali dedicate al cinema, torna un nuovissimo appuntamento serale con Esterno/Giorno dedicato alla fiction Rai, La Porta Rossa.

Il percorso prevede la visita a piedi del centro di Trieste, tra il lungomare e il centro città, in compagnia di Elisa Grando (critico cinematografico) e Francesca Castagna (Assistente Aiuto Regia), che vi porteranno alla scoperta dei set più significativi della fiction.

La passeggiata è come di consueto anche un tour virtuale: grazie all'utilizzo dei visori VR potrete vedere a 360° ambienti che altrimenti non sarebbero accessibili al pubblico. Sarà inoltre una bella occasione per scoprire tutte le curiosità delle serie e ascoltare l'esperienza di chi ha lavorato sul set.

Il programma

L'appuntamento è per sabato 18 agosto. Partenza da Piazza Duca degli Abruzzi alle ore 21:00. Il costo del biglietto è di € 10,00

Per partecipare è necessario prenotare: esternogiornots@gmail.com o +39 339 4535962