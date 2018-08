Esterno/giorno: passeggiate sui set de "Il ragazzo invisibile"

Non c'è modo più magico di visitare Trieste che attraverso i film o le fiction che vi sono stati ambientati. Angoli o scorci di città che difficilmente entrano nei tour canonici e storie e aneddoti divertenti delle lavorazioni arricchiscono l'esperienza che già centinaia di persone hanno fatto in questi anni con le passeggiate cinematografiche di Esterno/Giorno.

La giornalista Elisa Grando, insieme all'assistente alla regia Francesca Castagna, condurrà i visitatori attraverso i set de "Il ragazzo invisibile", in concomitanza con la proiezione dello stesso film in Piazza Verdi.

Il ritrovo è alle ore 19.00 in modo da terminare la visita in tempo per la proiezione del film e si partirà dalla Casa del Cinema. Il costo della passeggiata è di € 10,00 e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a: esternogiornots@gmail.com o telefonando al 339-4535962.