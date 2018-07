Esterno/Giorno: tornano le passeggiate cinematografiche

Per tutta la settimana la Casa del Cinema organizza passeggiate cinematografiche per scoprire la Trieste del piccolo e grande schermo.

Martedì 3 e mercoledì 4 luglio la giornalista Elisa Grando e l'assistente alla regia Francesca Castagna porteranno il pubblico sui set de La Porta Rossa, la fiction noir RAI che ha incollato alla tv milioni di spettatori lo scorso anno e di cui in questi mesi si sta girando a Trieste la seconda stagione. Il 3 luglio il tour sarà "fisico" e guiderà i partecipanti attraverso i set in centro città, il 4 luglio il tour sarà virtuale all'interno della VR Room di ShorTS in piazza della Borsa, grazie all'utilizzo di appositi visori. Il 5 e il 6 luglio invece il critico cinematografico Nicola Falcinella condurrà il pubblico attraverso una passeggiata che racconterà i molti set cinematografici che negli anni hanno popolato le vie e i palazzi triestini.

Tutte e 4 le passeggiate partono dallo ShorTS Hub di Piazza della Borsa alle ore 21:00. Il costo della passeggiata è di € 10,00 e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a esternogiornots@gmail.com o telefonando a +39 3394535962.