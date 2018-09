Enigmi, misteri e Storia: Svetina presenta "L'ultimo Talismano"

Venerdì 21 settembre appuntamento con enigmi, misteri e Storia. Dalle ore 20.00 lo scrittore Luca Svetina vi aspetta davanti ad una tazza di tè al Tea Time in Piazza Silvio Benco 3, per raccontarvi il suo romanzo "L'ultimo Talismano".

L'incontro sarà presentato da Massimiliano Penazzi, scrittore e coordinatore di Upgrade Trieste-Gorizia, magazine del Sole 24 Ore.

La trama

Due studiosi impegnati nella ricerca del frammento mancante della corona ferrea, il diadema impiegato da secoli nelle cerimonie di incoronazione dei sovrani del Sacro Romano Impero. Una misteriosa setta esoterica il cui obiettivo è recuperare e attivare i Talismani, manufatti di grande potere in grado di ridestare la forza della magia, ormai quasi estinta. Una spia inviata dal nuovo pontefice nella Costantinopoli assediata dagli Ottomani, per vigilare sulla riunificazione tra la Chiesa cattolica e quella greco-ortodossa, coinvolta nell’omicidio dell’imperatore. Un guerriero Goto alla guida un gruppo di immortali, impegnati a tessere le trame di una congiura che cambierà per sempre gli equilibri del mondo. Un mistico portale spalancato verso Sham-Bha-La, la mitica terra rifugio degli antichi saggi sfuggiti alla distruzione di Atlantide, dove una guerra senza fine ha generato la maledizione di una metamorfosi che può mutare l'aspetto della realtà. L’ultimo Talismano vi svelerà i segreti di un conflitto senza precedenti tra forze antiche e nuovi avversari, destinato a influenzare la storia dell’umanità e vi accompagnerà in un viaggio oltre il tempo attraverso misteri, inganni ed enigmi, dall’Europa dei nostri giorni sino ai grandi imperi del passato.