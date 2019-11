Europa 4.0, all'Università di Trieste si parla di innovazione e futuro

Il ruolo dell’Unione per la formazione dei cittadini nell’era di Industria 4.0.



La quarta rivoluzione industriale è già entrata a gamba tesa nel presente e sta rivoluzionando il mondo del lavoro: entro 10 anni l’innovazione tecnologica cambierà le attività del 50-60% dei lavori esistenti ed entro 20 anni il 20-30% delle attuali professioni non esisteranno più.



Che partita dovranno giocare il mondo dell’impresa, della ricerca e della formazione insieme alle Istituzioni comunitarie e non per fronteggiare questa possibile piaga per preparare noi giovani ai lavori del futuro ed evitare un fenomeno di esclusione sociale diffuso?



Ne parleremo il 5 novembre alle 18 in Piazzale Europa 1, Edificio Centrale, Aula #Bachelet con la partecipazione di :

• Alessia Rosolen , Assessore al Lavoro e formazione Regione FVG

• Roberto Cosolini, Consigliere regionale , già Sindaco di Trieste

• Cristian Sergo, consigliere regionale



Con la partecipazione di Gianluca Masotti, Ricercatore dell’IRES - Istituto Ricerche Economiche e Sociali FVG.



Modera il Prof. Simone Arnaldi del DISPES UniTS.



L’EVENTO DA DIRITTO AI CREDITI F PER GLI STUDENTI DEL DISPES UNITS



Un’iniziativa promossa da Studenti in Movimento.



#InMovimento #Europa #UniTS