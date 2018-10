Cosa fare in Barcolana nel fine settimana della storica regata

Venerdì 12

Apertura serale del Castello di Miramare

Dalle 19 alle 22.30, apertura serale del Castello e delle ex scuderie del Museo di Miramare, dove è allestita la mostra “Massimiliano e Manet. Un incontro multimediale”

Secret concert:appuntamento speciale dedicato alla Barcolana

Tornano i secret concert a Trieste. Tre semplici regole per questo particolare evento: location misteriosa, artista segreto, posti limitati.

Sabato 13

Open Studio

Otto studi aprono le loro porte in città a Trieste. Arte nelle location in cui si realizzano i processi creativi, negli spazi fisici in cui si espongono gli attrezzi del fare.

Romastino live allo stand di Hops Beerstrò

Dalle 19.00, “Saranno distribuite pillole di saggezza non richiesta, canzoni accompagnate da chitarra l, birra e intenzioni (non sempre) buone".

Il sabato di Barcolana a in terrazza Revoltella

dalle 19.00

dj set di qualità e aperitivo in una delle location più belle di Trieste

Aftershow al Molo IV

dalle 23.30

Helpiscoming presenta Francisco Allendes

Domenica 14

”Autunno a Opicina- Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare"

fino al 14 ottobre

Per la terza edizione, la manifestazione si è estesa fino a domenica per offrire a tutti l’interessante possibilità di ammirare la regata dall’altopiano, con la “compagnia” di ricche degustazioni ai piedi dell’Obelisco

“Barcolana in discesa”

Tra microcosmi e il Carso, "Barcolana in discesa" è la migliore alternativa che garantisce una vista unica è spettacolare delle varie fasi della regata

Barcolana in terrazza Revoltella

Un Brunch lungo tutto il giorno con una colonna sonora studiata e infiocchettata da BTaste

Da giovedì 11 a domenica 14

Le vele dell'Adriatico

Mauro Martoriati, artista-pittore-scultore e designer rende omaggio alla grande kermesse velica triestina ospitando nel suo atelier di Via de Rittmeyer 4/a , dal 9 al 14 ottobre (orario: 10 – 13 ; 15-23 ), una rassegna di sue sculture intitolata “Le vele dell'Adriatico”.