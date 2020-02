Il Carnevale si avvicina: gli eventi a Trieste

Venerdì 21 febbraio

Ho Perso Il Filo

ore 20:30

Teatro Orazio Bobbio

In scena un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo il suo spaventoso Minotauro.

Dennis Fantina con i Magazzino commerciale, il concerto di Carnevale

Abbuffata

Carnevale al Kapuziner - Drunken Sailors live

Kapuziner Keller

20:00

Che il pirata Morgan già conoscesse la birra Hacker Pschorr è un dato di fatto, poiché essa esiste dal 1417.

Questi giorni, il Kapuziner Keller di Trieste, attraverso dei trattati internazionali, con la complicità dei discendenti di Martin Lutero, è riuscito a convogliare alcuni carri recanti dei barili di questa pregiata birra in direzione Trieste. Risultato: il prossimo venerdì, ci sarà una gran festa di Carnevale con la birra Hacker a caduta e i Drunken Sailors in concerto!! Cosa si può pretendere di più? Solamente l'apparizione per alcuni istanti di Charlie Mopps redivivo.

Bouncin @Round - Skarnival

Round Midnight Trieste

22:00

Dallo ska delle origini alla bass music moderna, dal reggae all'hip hop, passando per dancehall e afrobeat: preparatevi a passare una serata dove l'unico imperativo sarà divertirsi!

SWING Night all’Antico Caffè San Marco

Antico Caffè San Marco. Libreria e ristorante

21:30

La tradizionale SWING Night di Carnevale in uno dei più bei Caffè Storici al mondo!

Tema 2020 è “Un Giorno Alle Corse” film-cult di Sam Wood con i Fratelli Marx

Luxury Carnival

Savoia Excelsior Palace Trieste

Dalle 19 alle 23

Festeggia Carnevale con uno speciale Cocktail Party con buffet e DJ set di Gianfranco Amodio! Finger food, primo piatto locale e sweet finger preparati dal nostro Chef Andrea Stoppari

Primo Anno Di Home Tattoo Trieste

bar Giulia24

Festeggia anche tu il primo anno di attività di Home Tattoo. Lo staff vi aspetta per un brindisi al bar Giulia24, a venti metri dallo studio.

Laboratorio di Carnevale in biblioteca - Con Fiorenza Gazziero

Biblioteca Comunale " Anna Frank"

17:00

Per bambini da 3 a 8 anni

Torna il Carnevale di Muggia: attese 2000 maschere in corteo

Sabato 22 febbraio

Let's Swap!

OláLisboa - Lingua e Cultura Portoghese

Swap party dalle 15 alle 18. Portate tutto quello che volete scambiare: libri, vestiti...Un'occasione per rinnovare il proprio guardaroba e passare un pomeriggio in compagnia

Random, una festa a caso 24

MOLO4

23:55

Pronti per un'altra festa a caso?