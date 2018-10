Cosa fare a Trieste e dintorni nel fine settimana

sabato 20

Notte al Museo

Alla scoperta di Giove

Evento dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni

Triestebookfest

Secondo appuntamento con la terza edizione del Triestebookfest + Cibo d'Autore: cena buffet con gli ospiti del Triestebookfest

24h Photography-città di Trieste

concorso fotografico: due temi, 24 ore di tempo per realizzare un portfolio di 5 fotografie

Sci Fi Fantastic Warm Up Vol I

Mast

In occasione del Trieste Science Fiction Festival, Mast ospita un warm up musicale in attesa della grande maratona cinematografica dedicata alla fantascienza.



International Street Food Trieste

Piazzale Straulino

Street food dal mondo e birre artigianali

Cena e Afterdinner al Castello di San Giusto

Il Castello di San Giusto apre le sue sale interne per un evento imperdibile.

Buffet e aperitivo



Serata trash anni '90

Ausonia

domenica 21

Storicamente Parco

Parco di San Giovanni

attività a tema Medievale come face painting, popolimpiadi, workshop per costruire scudi e tanto altro..



Treno storico dedicato a Pasolini

"Viers Pordenon e il mont - A Casarsa sulle tracce friulane del poeta", un nuovo treno storico che, dopo quello dedicato alla Grande Guerra, questa volta approfondirà luoghi e temi della produzione poetica e letteraria dell'intellettuale di Casarsa.