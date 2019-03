Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

Sabato 23 marzo

Electrique Techno Believers #6 w/ Petar Dundov + Techno Gang

Mandracchio

In Techno we trust | Petar Dundov - Music Man Records



Il Cavaliere Blu - Omaggio a Claudio Baglioni

Sagra Roiano

Un concerto in cui "al centro" ci saranno le canzoni meno famose e più introspettive di uno dei più grandi cantautori della musica italiana.

Non mancheranno i grandi classici, ma "Il Cavaliere Blu" darà nuova vita ai brani di nicchia, alcuni mai eseguiti dal vivo.

Quasi 50 canzoni con nuovi arrangiamenti.



Tina Cellar "Glossy Dj Set"

Memento - Bar of Art & Music

Selezioni CDz 80's, 90's, electroclash, pop & new wave! Dance dance dance! Come sempre dalle 20:00 all'01:00.



KP Rock Party // L'unica vera festa from hell in città

DHOME



Domenica 24 marzo



La stagione del raccolto | Lucky

Teatro Miela

Alla soglia dei novant'anni Lucky tiene fede al suo nomignolo. Pur fumando un pacchetto di sigarette al giorno e bevendo alcolici, le sue diagnosi mediche sono impeccabili. Ma dopo una caduta comincia a temere la morte e la solitudine. Si trova davanti al precipizio della sua esistenza, pronto a un ultimo viaggio alla scoperta di se stesso, e forse a un passo da un vero stato di "illuminazione".



L'improprio uso della mente

Hangar Teatri

Una considerazione di Grotowski ha portato l’attore Ivo Huez a riflettere e dare vita al suo monologo “L'improprio uso

della mente”, con una regia ferrea votata al simbolismo dello scritto, simbolismo evidente anche nel personaggio. Chi è

il personaggio? Nella sua continua ricerca di risposte, chi rappresenta? Il suo bisogno di risposte e conferme ai suoi

ragionamenti, sono un tentativo di capire.



US Triestina Calcio - SS Sambenedettese

16:30, Stadio Nereo Rocco , Trieste