Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

24 maggio

Rose Libri Musica e Vino, giornata dedicata alla materia

Continua la rassegna culturale

Arte è famiglia! incontro per i genitori nell'Atelier Creativo

La famiglia, l’infanzia e il passaggio all’adolescenza: processi delicati e carichi di emozioni, visti con gli occhi dell’artista.

25 maggio

I cimiteri greco-ortodosso, serbo-ortodosso ed evangelico

Incontreremo nomi che ritornano nelle vie di Trieste, ma anche nella nostra memoria collettiva, e scopriremo per esempio che i due più grandi industriali del caffé di Trieste sono sepolti a pochi metri l'uno dall'altro...

Il cantastorie

La Contrada

Spettacolo/saggio di danza aerea

SWING Night in the open air

Binario 9

È primavera, fa caldo, è tempo di balli all'aperto! Ed ecco che ritorna il nostro appuntamento estivo preferito. La nostra tradizionale SWING Night all'aria aperta è al Binario 9, su una terrazza nel verde poco fuori il centro di Trieste!



Stomp

Rossetti



Klein Berlin live at Memento

Un sabato sera tutto dedicato alla musica elettronica! Al Memento arriva Klein Berlin - The original Undercover Sound con Henry Chinaski!

Stage BoWie Acoustic Night Trieste

Dall Epopea di Ziggy Stardust, al Duca Bianco a Heroes, fino a let's dance, e tanti altri brani anche Tratti dagli ultimi album le Canzoni sono riviste in Chiave acustica e minimale voci chitarra e piano per celebrare il pathos e la ricercata Vocalità di un Artista che con la sua Vita e la Sua Musica è stato un Icona del Rock e ha creato uno Stile Il trio è formato da Andreas Pegg voce e chitarra-Lucia Mascari voce e cori-Franco Palatella Tastiere.



Baila Baila in Ponterosso

In occasione degli europei di calcio U21, ONE Events ha deciso di farvi ballare in piazza del Ponterosso in pieno centro a #Trieste. Già dalle prime luci del tramonto ad animare la piazza ci sarà Alexino ᴰᴶ con le hit del momento.



Electrique | ExtraDate As A Gift / GUEST LIST TILL 01 #FREE

Mandracchio



23-24-25-26 maggio

Pizza Festival



Andrè le magnifique

Polo Toti

Una scalcinata compagnia, di cui il sindaco del paese ne è il Capocomico, decide di mettere in scena uno spettacolo come ultimo assaggio di arte, prima che venga abbattuto il teatro comunale. Per l’occasione viene chiamato, direttamente dalla città, Jean Pascal Faix, noto attore filodrammatico. Ma nulla va come previsto



26 maggio

Corri trieste