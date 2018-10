Cosa fare a Trieste e dintorni nel fine settimana

Sabato 27 ottobre



#musica

Baloji teatro Miela: dalle 21.30 | Un affresco multicolore di storie e idee musicali... Vi aspetta uno dei musicisti più interessanti nell'ambito della "nuova" world music.

Paolo Barbato Streaming club: dalle 23:00 Paolo Barbato vi farà ballare a ritmo di house

#teatro



“We will rock you”, al Rossetti l’omaggio ai Queen

#poesia

Una scontrosa grazia: Scrpita non manent, ore 19.00 Libreria Ts360. Al via il quarto anno di Una scontrosa Grazia. Inaugura il nuovo ciclo Mary Barbara Tolusso che dialogherà con Sandro Pecchiari su "Scripta non manent".

#fashion design e #arte

Mavì Taten da Combinè: 10.00-20.00 | Sobrietà ed eleganza pratica per l'autunno-inverno Mavì Taten che omaggi gli anni 40. Una collezione pensata per una donna elegante e molto femminile...

Invisibile city a Gorizia: due settimane di performance multimediali, spettacoli, installazioni interattive e tavole rotonde diffuse in tutto il centro di Gorizia

Domenica 28 ottobre

#teatro



“We will rock you”, al Rossetti l’omaggio ai Queen

#local



Un anno di Lettera Viva : festa per il primo anno di Lettera viva. Vi aspettano musica, un rinfresco e la presentazione di "Kinetic Sculpture", opera d'arte realizzata dal giovane artista triestino Riccardo Covassin

Treno a vapore Trieste Venzone per la festa della zucca

Invisibile city a Gorizia: due settimane di performance multimediali, spettacoli, installazioni interattive e tavole rotonde diffuse in tutto il centro di Gorizia

#poesia



Fragole a pranzo: Scrivere e pubblicare poesia oggi: appuntamento alle 10.30 al Posto delle fragole