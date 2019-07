Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

Sabato 13 luglio

The Coquette Jazz Band + Eva dj set

Lunatico Festival e Trieste Swing al Parco di San Giovanni

La musica dell'epoca dello swing si sta godendo una rinascita tra i bar e i club della città di tutta Europa, in particolare ha grande successo il periodo degli anni '30 e '40, spesso definito il 'Golden Age of Jazz'. Con i suoi ritmi e stomps pompanti, non manca mai di far ballare la gente in piedi. The Coquette Jazz Band è stata fondata nel 2016 dal trombonista Matyas Papp e dal pianista Matyas Bartha.



Round Midnight on the beach - Guest: Dejah & Alex Very

Barcola beach Bivio Inn

Questo sabato ospite un locale, il Round Midnight. Vi aspetta una serata in cui sarà la musica a farla da padrone.



Smart Hangover - Indie Disco Party

Stazione Rogers

Tutto il meglio dell'IndieRock, ItPop, Electro, Britpop e AltRock.



Note d'estate

Concerti, aperti e gratuiti, nei rioni, promossi dalla Fondazione Lirica Teatro Verdi e dal Comune di Trieste.



White Balkan Closing Party - Dj Nik & Mr. Harmonika

White cafè



Global Village - Sapori dal Mondo

Polo Toti

Un evento all'insegna della multiculturalità e della condivisione di cibi, culture e tradizioni lontane che si intrecciano a Trieste grazie ai progetti di impatto sociale organizzati da AIESEC Italia in tutto il FVG.

TSFF Cinema Estivo

Santa Croce

Una selezione del programma del #TSFF30 verrà riproposta per la prima volta sul Carso, a Santa Croce, grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale slovena Vesna Skd, Slovenski klub, Kinoatelje, Cizerouno e la Bibiloteca nazionale degli studi NŠK - Narodna in študijska knjižnica). Due serate di cinema nella bellissima cornice del terrazzo del Dom Alberta Sirka affacciato sul Golfo di Trieste. Qui il programma

Strofe per la Solidarietà

Romans d'Isonzo

Strofe Dipinte di Jazz e Festa dello sport, musica e solidarietà si uniscono per un progetto comune

domenica 14 luglio

Broccoletti Pop @Ausonia Beach Club

Il terzo episodio della saga di Broccoletti Pop vi aspetta all'Ausonia con Calcutta, Ghali, Franco126, Cosmo, Salmo, LIBERATO, Pop-X, Frah Quintale, M¥SS KETA, Coma_Cose, Willie Peyote e tantissimi altri.

Strofe per la Solidarietà

Romans d'Isonzo

Strofe Dipinte di Jazz e Festa dello sport, musica e solidarietà si uniscono per un progetto comune