Enrico Bertolino per i 40 anni dell'Enaip, al Miela la serata gratuita

Venerdì 21 novembre 2019 alle 17 al Teatro Miela di Trieste andrà in scena un evento unico per festeggiare insieme i quarant’anni di EnAIP FVG. Ospite della serata sarà infatti Enrico Bertolino , ex “bocconiano”, oggi show man e formatore. "Quarant’anni dedicati allo sviluppo del territorio, dell’economia, del benessere nel Friuli Venezia Giulia. Quarant’anni spesi a fianco delle istituzioni, delle aziende, delle persone, con l’obiettivo di far realizzare il loro pieno potenziale. Quarant’anni trascorsi per compiere un percorso importante, che non si ferma qui".

L'ingresso è gratuito! Per prenotare il tuo posto scrivi a: bertolino@enaip.fvg.it