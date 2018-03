Evento “Novità e alta tecnologia in saldatura” a Udine

A Udine, il 23 marzo 2018 alle 14, avrà luogo l'evento “Novità e alta tecnologia in saldatura”. I promotori dell’incontro sono Esab, Alloys Italia ed il Gruppo Sapio con la partecipazione dell’Istituto Italiano della Saldatura. In allegato troverete il programma completo (con i relativi argomenti trattati). L’evento sarà pomeridiano, inizierà alle 14 con una breve registrazione, per poi passare ad esaminare le più recenti novità tecnologiche per la saldatura; a conclusione degli interventi ci sarà un momento di condivisione con un ricco buffet.

L’appuntamento si svolgerà presso l’auditorium dell’Opera Salesiana Bearzi di Udine. Per iscriversi è sufficiente inviare alla mail piero.fabris@bearzi.it o prenotarsi telefonicamente al 0432/493903 entro venerdì 16 marzo p.v. alle 14.

Programma

Iscrizioni ore 17.30 Chiusura e buffet finale ore 14.30

Presentazione

Introduzione da parte del Sig. Franchini (ESAB)

Presentazione Gruppo Sapio: conoscenza dell’applicazione della tecnologia, sicurezza e normativa sulla costruzione degli impianti utilizzati per la distribuzione dei gas tecnici, per i vari usi, come su macchine ossitaglio, plasma e laser.

Presentazione Istituto Italiano Saldatura: La qualità in saldatura: controlli indiretti, diretti ed in corso d’opera.

Presentazione Alloys Italia: Video con nuovi prodotti per allineamento lamiere. ore 15.30

Presentazione Esab sulle nuove tecnologie: WeldCloud™ è una piattaforma di gestione dei dati di saldatura, sicura, solida e scalabile che offre informazioni preziose per migliorare costantemente i processi di saldatura tenendo traccia in modo efficiente dei parametri chiave per ogni cordone di saldatura prodotto.