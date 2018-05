"Fiori in posta", francobolli e acquarelli in mostra al Palazzo delle Poste

Il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste, in collaborazione con l’associazione “6idea”, organizza la prima edizione della mostra internazionale d’arte e cultura “FIORI IN POSTA”, ovvero l’arte del francobollo si sposa con l’acquerello”. Si tratta di una ex tempore di acquarelli che si ispira a una selezione di francobolli dedicata ai fiori che sostanzierà la mostra “Il mondo vegetale ritratto nei francobolli” che sarà inaugurata giovedì 7 giugno. L’evento pittorico si svolgerà sabato 26 maggio, con orario 9 – 14, nel palazzo delle Poste Centrali triestine di piazza Vittorio Veneto. Con il contributo delle critiche d’arte Elena Cantori e Anamarija Stibilj Šain, l’ex tempore verrà promossa nei circoli e nelle associazioni d’arte triestine, austriache, slovene e croate.

Gli artisti potranno partecipare all’evento proponendo una sola opera che, ultimata, dovrà essere consegnata all’organizzazione museale entro e non oltre le 14.00 di sabato 26 maggio. Tutti i lavori presentati verranno esposti nel piano nobile delle Poste Centrali Triestine a partire dal 29 maggio e sino al 30 giugno. Una qualificata commissione giudicante sceglierà i 3 vincitori, le cui opere diverranno patrimonio dell’archivio del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa. La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 7 giugno, alle 17, in occasione dell’inaugurazione della mostra filatelica “Il mondo vegetale ritratto nei francobolli”, allestita con materiali filatelici della collezione Costantinides e curata del professor Giorgio Alberti. Per informazioni, il riferimento telefonico del museo è lo 040/6764264/293, quello dell’associazione “6idea” 335/6543460. Ulteriori riferimenti: info@6idea.it e paola.urso@tin.it