Cultura a Portopiccolo: Fabio Canino presenta "Le parole che mancano al cuore"

Dopo il successo della presentazione del libro di Antonella Boralevi, Portopiccolo realizza il secondo degli appuntamenti “Portopiccolo incontra!”, momenti attraverso i quali si scoprono i bestseller di lettura dell’estate 2019.

Giovedì , 1 agosto alle 19,30, nella Piazzetta di Portopiccolo è la volta di Fabio Canino e del suo romanzo, LE PAROLE CHE MANCANO AL CUORE, edito da SEM, Società Editrice Milanese.

Una chiacchierata disinvolta e divertente con la giornalista Giorgia Bortolossi, realizzata in collaborazione con UdinewsTV, l’emittente della celebre squadra che milita con successo in serie A.

Sarà il momento in cui si parla di amore come se fosse un viaggio attraverso le ipocrisie del mondo del calcio. L’autore si chiede com’è possibile che questo sentimento – che per molti è la cosa più semplice del mondo – per due persone come i protagonisti di questa storia possa rivelarsi tanto complicato? E alla fine riuscirà comunque a trovare la sua strada? Per saperlo è necessario non perdere l’appuntamento. Fabio svelerà qualche indiscrezione sulla storia dei due protagonisti nel corso della sessione autografi e nel corso del cocktail con i vini Felluga.

Fabio Canino è attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo. Conduce «Miracolo italiano» su Rai Radio 2 ed è tra i giudici di «Ballando con le stelle». Tra i suoi libri: Mai più senza. Piccola enciclopedia del perfetto marziano (Salani, 2005), Raffabook. Più che un libro uno show del sabato sera (Sperling & Kupfer, 2006) e Rainbow Republic (Mondadori, 2016).