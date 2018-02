Fai giovani Trieste, visita all'azienda Imperator e alla Bloom Coffee School

Il Gruppo FAI Giovani di Trieste vi aspetta giovedì 22 febbraio ore 18.00 in Campo del Belvedere 6 a Trieste per una visita all'azienda Imperator e al suo spazio formativo, la Bloom Coffee School.

Il Gruppo FAI Giovani di Trieste quest'anno vuole accompagnarvi in un percorso nel mondo di questa bevanda tanto amata, partendo dalla scoperta del caffè verde, quando i chicchi sono ancora crudi e vengono minuziosamente selezionati per poi passare alla fase della tostatura.

I volontari del Fondo Ambiente Italiano, insieme al direttore della scuola Alberto Polojac, vi introdurranno nel mondo del caffè, ripercorrendo tutto il percorso del chicco dalla nascita del frutto fino all'arrivo in tazza. Al termine della visita una degustazione di caffè speciali: espresso e caffè filtro, per conoscerne le caratteristiche e le diverse metodologie di preparazione.

Imperator è un'azienda storica che da più di 50 anni importa i migliori caffè verdi da tutto il mondo e che propone corsi d'alta formazione sul caffè sia per appassionati che per operatori del settore. Vi aspettiamo numerosi per assaporare un caffè in compagnia!

Dettagli evento:

Contributo a partire da 10 euro* *Iscrizioni presso la Cividin Viaggi entro martedì 20 febbraio!Possibilità di iscriversi al FAI in loco alla quota di benvenuto FAI Giovani: 10€ dai 18 ai 25 anni e 20€ dai 26 ai 35 anni.

Per info scrivere all'indirizzo: trieste@faigiovani.fondoambiente.it