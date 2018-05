“FamilYoga in Natura”: passeggiata e giochi in Carso per famiglie con bambini

Sabato 26 (maggio) a Gropada, dalle 10 alle 12.30, la cooperativa Curiosi di natura propone “FamilYoga in Natura”: una mattinata di incontro, con passeggiata e giochi in Carso, per famiglie con bambini.

Per condividere la curiosità, la gioia di camminare all’aria aperta, di giocare e scoprire la natura, sperimentando il significato di Yoga come “Unione”. Conduce Cristina Domizio, laureata in biologia e insegnante di yoga per adulti e bambini.



Punto d’incontro: alle ore 10 nella piazzetta di Gropada (fermata del bus n. 39).

L’incontro è su prenotazione. Costo: 7 euro a partecipante; sconti per famiglie con più di due bambini.

Informazioni e prenotazioni: cristinadomizio@gmail.com - cell. 338.3167909 e su www.curiosidinatura.it