Ferragosto al Pian del Grisa con la disco degli anni d'oro

Pegaso Disco Events, per chi rimane in città programma il Ferragosto Disco Party al Pian del Grisa Village. Durante il giorno nella bellissima piscina del Camping, oppure alla sera pizza o grigliata al ristorante, e poi la grande serata disco con uno dei migliori dj del nord Italia, Gaddamix.

Animazione by Orazio Voice e per finire anguria party. Questa sarà l'ultima serata estiva di Pegaso Disco Events e quindi per la serata entrata libera.

Info evento https://www.facebook.com/events/404267363778598/?ti=cl

Info 338 5940708