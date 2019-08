Ferragosto: non più botti ma "fuochi musicali" nel rispetto gli animali

Dopo le numerose da parte dei padroni di animali domestici, i fuochi di ferragosto si trasformano in un elegante spettacolo piromusicale. L'intenzione è quella di intrattenere gli spettatori senza spaventare e far scappare gli amici a quattro zampe, in quanto il volume sarà più basso rispetto ai fuochi tradizionali. Come dichiarato dall'assessore alla Cultura Giorgio Rossi, l'evento inizierà alle 23.30 e durerà una ventina di minuti. Lo si potrà ammirare dal molo Audace, lungo piazza Unità e sulle Rive. Si tratterà di "fuochi a terra", a impatto acustico ridotto e con scenografie illuminanti.

Spettacolo innovativo

“Uno spettacolo innovativo e originale - ha spiegato Rossi –che prevede l’esecuzione di una serie di brani musicali (Con te partirò – Pavarotti; Barcelona - Queen; Perfect Symphony – Bocelli feat Ed Sheeran; Bohemian rhapsody – Queen; Un amore così grande – Pavarotti e Storm – David Garret) sincronizzati con fuochi artificiali a ridotto impatto acustico in una coreografica caratterizzata da luci, colori, stelle, comete, astri a tutto cielo e aperture aeree con effetti speciali. Sarà uno spettacolo sperimentale che se piacerà si potrà ripetere”.

Nel rispetto degli animali

Presente alla conferenza stampa in Comune l'assessore agli Affari zoofili Michele Lobianco, primo promotore della proposta, che ha dichiarato "Ringrazio l'assessore Rossi per aver recepito e realizzato la mia proposta, già adottata in altre città. un segno di rispetto, espressione di una città animalista in cui sono circa 21.300 i cani censiti, 30mila gatti domestici e 5000 gatti randagi. Chiunque possegga un cagnolino potrà quindi venire a vedere lo spettacolo, anche nel rispetto di tutta la fauna selvatica, compresi alcuni volatili che nidificano in prossimità di piazza Unità".

L’impianto audio di ultima generazione diffonderà la musica in maniera omogenea, con tecnologia di ultima generazione, e sarà dislocato in quattro postazioni (due casse sul molo Audace e due in piazza Unità) . Da segnalare infine che a partire dalle ore 23.15 di giovedì 15 agosto e fino al termine dello spettacolo piromusicale sarà interdetto il traffico veicolare sulle Rive, nel tratto compreso da piazza Tommaseo a via Mercato Vecchio.

