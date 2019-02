FerriAuto Spa presenta la nuova Kia ProCeed

Sabato 2 marzo la concessionaria di Tavagnacco FerriAuto Spa presenterà la nuova Kia ProCeed in anteprima esclusiva.

L'appuntamento

Durante la presentazione della nuova auto, sarà allestito per tutti i partecipanti un buffet accompagnato da dj set. Ospite speciale della serata sarà Ludovica Frasca, ex velina del programma televisivo Striscia la Notizia. Per registrarsi all'evento, andare sul sito http://tic.run/NuovaKiaProceed_Udine

La community

Inoltre, si può entrare a far parte di The Bold Society (https://theboldsociety.it/) entrando così nell'esclusivo club Kia, per poter usufruire della "Grande Prova", un test drive lungo sei mesi.